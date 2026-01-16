Roma si avvicina a un weekend cruciale, con la squadra impegnata in due sfide consecutive contro il Torino. Dopo la vittoria in Coppa Italia, i giallorossi affrontano un periodo impegnativo che richiede attenzione e concentrazione. Il rinnovo di Pellegrini sembra aver ricevuto il via libera da Gasp, segnando un passo importante per il team. La preparazione sarà fondamentale per affrontare con determinazione queste partite decisive.

Il weekend della Roma si prepara complesso e pieno di insidie, con la sfida in back-to-back contro lo stesso Torino di Baroni che martedì scorso ha strappato il pass per la qualificazione ai quarti di Coppa Italia ai danni proprio dei giallorossi. Con l’arrivo dei nuovi Robinio Vaz e Malen, quest’ultimo subito in rampa di lancio, non mancano però anche gli spunti e le notizie positive. L’ultima riguarda il rientro di Lorenzo Pellegrini che è tornato ad allenarsi in gruppo già giovedì e scalpita per ritrovare il campo. Non solo: con il benestare di Gasperini, che a lui ha rivolto fiducia sia con le parole che con i fatti, anche quello del rinnovo ora sembra un orizzonte decisamente più vicino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Pellegrini verso il rinnovo: c’è il placet di Gasp

Leggi anche: Roma, Pellegrini sogna il rinnovo: El Shaarawy verso l’addio

Leggi anche: Roma-Napoli: Koné verso il recupero, dubbio in attacco per Gasp. Conte verso la conferma del tridente (Sky Sport)

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Pellegrini può rinnovare al ribasso: Gasp lo vorrebbe trattenere -; Gasperini ritrova l’attacco: Malen titolare, Ferguson e Pellegrini verso il rientro; DAI CAMPI – Novità Pellegrini e Mina! Dovbyk, Bernardeschi, Ferguson, Neres, Anguissa, Belghali, Dzeko…; Lazio, Guendouzi verso l'addio, Basic pronto al rinnovo. Con la viola Pedro torna centravanti.

Pellegrini-Roma, pronto un nuovo sì. E Gasperini approva - Prove di rinnovo per il sette giallorosso, a cifre più basse delle attuali. ilromanista.eu