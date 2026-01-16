Roma Pellegrini verso il rinnovo | c’è il placet di Gasp
Roma si avvicina a un weekend cruciale, con la squadra impegnata in due sfide consecutive contro il Torino. Dopo la vittoria in Coppa Italia, i giallorossi affrontano un periodo impegnativo che richiede attenzione e concentrazione. Il rinnovo di Pellegrini sembra aver ricevuto il via libera da Gasp, segnando un passo importante per il team. La preparazione sarà fondamentale per affrontare con determinazione queste partite decisive.
Il weekend della Roma si prepara complesso e pieno di insidie, con la sfida in back-to-back contro lo stesso Torino di Baroni che martedì scorso ha strappato il pass per la qualificazione ai quarti di Coppa Italia ai danni proprio dei giallorossi. Con l’arrivo dei nuovi Robinio Vaz e Malen, quest’ultimo subito in rampa di lancio, non mancano però anche gli spunti e le notizie positive. L’ultima riguarda il rientro di Lorenzo Pellegrini che è tornato ad allenarsi in gruppo già giovedì e scalpita per ritrovare il campo. Non solo: con il benestare di Gasperini, che a lui ha rivolto fiducia sia con le parole che con i fatti, anche quello del rinnovo ora sembra un orizzonte decisamente più vicino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Pellegrini-Roma, pronto un nuovo sì. E Gasperini approva - Prove di rinnovo per il sette giallorosso, a cifre più basse delle attuali. ilromanista.eu
Roma, proseguono i colloqui per il rinnovo di Celik - Sono ripresi i contatti tra la Roma e l’entourage di Zeki Celik, il calciatore con il contratto a scadenza che il club ritiene più centrale per il suo futuro. msn.com
Corsport | Roma, si muove anche il fronte rinnovi: Celik verso l’intesa? - La Roma continua a muoversi su più fronti: non solo acquisti e cessioni, ma anche rinnovi, e uno dei tavoli più attivi in queste ore riguarda Zeki Celik Celik, contatti riavviati: la Juventus osse ... msn.com
#Pellegrini- #Roma, pronto un nuovo sì. E #Gasperini approva Prove di rinnovo per il sette giallorosso, a cifre più basse delle attuali. Input del tecnico nel tenere il giocatore nella rosa di domani @Andrea_DiCarlo #ASRoma #Calciomercato x.com
Verso Torino - Roma. Pellegrini torna in gruppo, Ferguson ancora out: #ASR #ASRoma #Roma #TorinoRoma #Pellegrini #Ferguson - facebook.com facebook
