Roma | operazione contro pesca illegale scoperte 9 tonnellate vongole pescate in acque contaminate

La Guardia Costiera di Roma ha portato a termine un’operazione contro la pesca illegale, sequestrando nove tonnellate di vongole pescate in acque contaminate. L’indagine, coordinata dalla Procura di Civitavecchia, ha portato a numerose denunce e sanzioni, evidenziando l’impegno delle autorità nella tutela ambientale e della salute pubblica.

Si è conclusa con una serie di denunce e significative sanzioni una complessa indagine condotta dalla Guardia Costiera – Capitaneria di Porto di Roma, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Civitavecchia. Questa operazione mirava a smantellare un pericoloso sistema di frode alimentare e alla commercializzazione illegale di molluschi bivalvi. L'attività investigativa, sviluppatasi nel corso degli ultimi mesi del 2025, ha visto il personale della Guardia Costiera impegnato in un'accurata analisi di centinaia di Documenti di Registrazione dei molluschi bivalvi (DdR), documenti fondamentali per garantire la tracciabilità del prodotto ittico.

