La Roma mantiene alta l’attenzione sul mercato, con particolare interesse per le corsie difensive. Dopo aver monitorato diverse opzioni, la società si concentra nuovamente sui giocatori dell’Hellas Verona, valutando possibili opportunità nel reparto difensivo. Questo approccio riflette l’obiettivo di rinforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione, mantenendo un occhio attento anche alle concorrenti come Inter e Juve.

La Roma continua a scandagliare il mercato con attenzione sulle corsie difensive e torna a guardare in casa Hellas Verona. Dopo gli innesti di Marash Kumbulla e Daniele Ghilardi, i giallorossi studiano un nuovo profilo in prospettiva. Il nome sul tavolo è Rafik Belghali. Classe 2002, terzino destro capace di giocare anche a tutta fascia, Belghali è entrato nel radar della Roma in vista di giugno. La concorrenza è già accesa: anche Inter e Juventus seguono il profilo, destinato a essere uno dei nomi caldi della prossima estate. Cresciuto calcisticamente in Belgio e approdato in Veneto lo scorso agosto, Belghali ha già lasciato il segno: 15 presenze e 2 gol in campionato, numeri che ne certificano l’impatto immediato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, occhi su Belghali: duello con Inter e Juve

Leggi anche: Calciomercato Juve LIVE: duello con il Bologna. Novità su Belghali

Leggi anche: Calciomercato Juventus, occhi su Schjelderup del Benfica: duello con la Roma per portarlo in Italia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Roma, occhi su Belghali: duello con Inter e Juve.

Roma, Gasp briglia Fabregas: battuto il Como. E Soulé stravince il duello con Nico Paz - La Roma ritrova il sorriso anche in campionato e lo fa nel modo migliore, conquistando tre punti pesantissimi in chiave Champions contro un Como ambizioso, ma mai davvero padrone della partita. tuttomercatoweb.com

#Calciomercato #Juventus #Mateta- #Mingueza: scatto bianconero. Occhi sul giocatore della Roma... - Le trattative x.com

ErmeS79. . Chi è l’AS Roma per i suoi tifosi Da questa domanda nasce “Con gli occhi del tifoso”, un libro che prova a rispondere ascoltando chi la Roma la vive davvero: i tifosi. Le loro parole, il loro amore, ma anche i loro conflitti, le distanze, i silenzi. Perché - facebook.com facebook