Roma | incidente tra moto traffico in tilt da Pineta Sacchetti a Battistini

A Roma, un incidente tra due motorini in via della Pineta Sacchetti, all’altezza di via di Forte Braschi, ha causato disagi al traffico. La zona, solitamente trafficata, ha subito rallentamenti significativi a causa dell’incidente, che ha coinvolto due veicoli. Sul luogo sono intervenuti gli agenti di polizia per gestire la situazione e facilitare le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi coinvolti.

Un incidente stradale si è verificato in via della Pineta Sacchetti, precisamente all'altezza di via di Forte Braschi, coinvolgendo due motorini. Questo evento ha portato alla temporanea chiusura di una parte della strada, causando un notevole ingorgo e mandando in tilt il traffico nell'intero quadrante. Gli automobilisti che provengono dall'uscita della galleria Giovanni XXIII in direzione del centro sono costretti a procedere a passo d'uomo, rendendo la situazione particolarmente frustrante. Anche le vie limitrofe, come via Mattia Battistini, sono state colpite dalla congestione, con alcuni tratti completamente bloccati.

