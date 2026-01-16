Roma | incidente tra moto traffico in tilt da Pineta Sacchetti a Battistini

A Roma, un incidente tra due motorini in via della Pineta Sacchetti, all’altezza di via di Forte Braschi, ha causato disagi al traffico. La zona, solitamente trafficata, ha subito rallentamenti significativi a causa dell’incidente, che ha coinvolto due veicoli. Sul luogo sono intervenuti gli agenti di polizia per gestire la situazione e facilitare le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi coinvolti.

Un incidente stradale si è verificato in via della Pineta Sacchetti, precisamente all’altezza di via di Forte Braschi, coinvolgendo due motorini. Questo evento ha portato alla temporanea chiusura di una parte della strada, causando un notevole ingorgo e mandando in tilt il traffico nell’intero quadrante. Gli automobilisti che provengono dall’uscita della galleria Giovanni XXIII in direzione del centro sono costretti a procedere a passo d’uomo, rendendo la situazione particolarmente frustrante. Anche le vie limitrofe, come via Mattia Battistini, sono state colpite dalla congestione, con alcuni tratti completamente bloccati. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: incidente tra moto, traffico in tilt da Pineta Sacchetti a Battistini Leggi anche: Incidente a Monza, schianto tra moto e camion: 64enne in ospedale e traffico in tilt Leggi anche: Doppio incidente tra tangenziale e provinciale: traffico in tilt Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Maxi incidente all’Aurelio: caos soccorsi e traffico paralizzato per sette veicoli coinvolti tra auto e moto; Pioggia e incidente in autostrada, traffico in tilt; Incidente a Chieri: scontro tra tre auto, grandi disagi al traffico; Perde il controllo della moto, poi il rovinoso 'volo' sull'asfalto: ferito un ragazzino. #Roma #viabilità incidente a via Portuense altezza via di Vigna Pia, i bus della linea 710 in direzione del capolinea "Lenin" al momento deviano su Belluzzo e via Greppi. x.com A1: GRAVE INCIDENTE TRA CEPRANO E FROSINONE. TRAFFICO IN TILT E CODE CHILOMETRICHE poco dopo le 7:30, un violento scontro tra due veicoli al km 628 ha paralizzato la circolazione in direzione di Roma grazie a Valerio per questo video e - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.