Roma inaugurato il ponte Giulio Rocco | collega Ostiense e Garbatella

Il 16 gennaio 2026 a Roma è stato inaugurato il ponte Giulio Rocco, un nuovo collegamento tra i quartieri Ostiense e Garbatella nel Municipio VIII. Dopo la chiusura avvenuta nel 2016, il cavalcaferrovia è stato completamente ricostruito, migliorando la viabilità e la connessione tra le due zone della città. La nuova struttura rappresenta un intervento importante per il quartiere e per la mobilità locale.

Roma, 16 gennaio 2026 – È stato inaugurato il nuovo Ponte Giulio Rocco, il cavalcaferrovia che  collega i quartieri Ostiense e Garbatella nel Municipio VIII, completamente ricostruito dopo la chiusura del 2016. All’inaugurazione hanno partecipato il Sindaco  Roberto Gualtieri, l’Assessora ai Lavori Pubblici  Ornella Segnalini, l’Assessore regionale ai Trasporti  Fabrizio Ghera  e il Presidente del Municipio VIII  Amedeo Ciaccheri. L’infrastruttura, varata lo scorso 7 settembre, è oggi pienamente operativa al termine di un intervento che ha consentito di sostituire il vecchio ponte del 1921, chiuso da circa dieci anni in seguito al terremoto del Centro Italia, con una nuova  struttura più sicura, più larga e più funzionale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

