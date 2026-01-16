Roma inaugurato il ponte Giulio Rocco | collega Ostiense e Garbatella

Il 16 gennaio 2026 a Roma è stato inaugurato il ponte Giulio Rocco, un nuovo collegamento tra i quartieri Ostiense e Garbatella nel Municipio VIII. Dopo la chiusura avvenuta nel 2016, il cavalcaferrovia è stato completamente ricostruito, migliorando la viabilità e la connessione tra le due zone della città. La nuova struttura rappresenta un intervento importante per il quartiere e per la mobilità locale.

Roma, 16 gennaio 2026 – È stato inaugurato il nuovo Ponte Giulio Rocco, il cavalcaferrovia che collega i quartieri Ostiense e Garbatella nel Municipio VIII, completamente ricostruito dopo la chiusura del 2016. All'inaugurazione hanno partecipato il Sindaco Roberto Gualtieri, l'Assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini, l'Assessore regionale ai Trasporti Fabrizio Ghera e il Presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri. L'infrastruttura, varata lo scorso 7 settembre, è oggi pienamente operativa al termine di un intervento che ha consentito di sostituire il vecchio ponte del 1921, chiuso da circa dieci anni in seguito al terremoto del Centro Italia, con una nuova struttura più sicura, più larga e più funzionale.

Inaugurato il nuovo ponte Giulio Rocco fra Ostiense e Garbatella: doppia corsia e marciapiedi raddoppiati - Il ponte Giulio Rocco era chiuso dal 2016, quando fu danneggiato dal terremoto del Centro Italia. fanpage.it

Roma, a dieci anni dalla chiusura inaugurato nuovo ponte cavalcaferrovia di via Giulio Rocco - (FERPRESS) – Roma, 15 GEN – È stato inaugurato oggi il nuovo Ponte Giulio Rocco, il cavalcaferrovia che collega i quartieri Ostiense e Garbatella nel Municipio VIII, completamente ricostruito dopo la ... ferpress.it

