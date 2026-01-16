Due persone sono state arrestate a Roma dopo aver forato la parete di una banca con l’intento di svaligiarla. L’intervento delle forze dell’ordine ha impedito il colpo, assicurando i responsabili alle autorità. L’episodio evidenzia l’attenzione delle forze di polizia alla sicurezza delle strutture finanziarie nel centro cittadino.

Avevano già forato la parete per poter entrare e svaligiare una banca di Roma ma la polizia li ha arrestati. A finire in manette sono stati cinque uomini di nazionalità italiana di età compresa fra i 26 e i 53 anni. La banda, soprannominata "banda del buco", si avvaleva di uno schema molto preciso: sopralluoghi, auto rubate, appostamenti quotidiani, ruoli suddivisi e comunicazioni via walkie talkie. Gli uomini della polizia di Stato sono riusciti a fermarli intercettando e pedinando due dei membri del gruppo, già noti per aver messo a segno colpi con la stessa tecnica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, forano la parete di una banca per svaligiarla: arrestati

