Roma | droga a Ladispoli due spacciatori in manette

Durante un servizio di controllo del territorio a Ladispoli, i militari della Stazione locale hanno arrestato due cittadini italiani, di 36 e 20 anni, sorpresi in flagranza di reato mentre scambiavano sostanze stupefacenti nel centro cittadino. L’operazione rientra in un più ampio impegno delle forze dell’ordine per contrastare il traffico di droga e garantire la sicurezza pubblica.

Nell'ambito di un servizio di controllo del territorio, concepito per contrastare i reati in genere, i militari della Stazione locale hanno proceduto all'arresto di due cittadini italiani, rispettivamente di 36 e 20 anni, colti in flagranza di reato mentre stavano effettuando uno scambio di sostanze stupefacenti nel cuore del centro cittadino. Nel dettaglio, gli agenti hanno sorpreso il 36enne mentre cedeva al 20enne due involucri contenenti cocaina, il cui peso complessivo ammontava a 106 grammi. A seguito di questo intervento, entrambi gli individui sono stati sottoposti a perquisizione personale e domiciliare.

