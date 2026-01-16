Rogo di Crans Montana l’Unione europea sarà parte civile solo se la legge svizzera lo permetterà

L’Unione europea valuta di costituirsi parte civile nel procedimento per il rogo di Crans Montana del 31 dicembre. Tuttavia, questa possibilità dipenderà dalla normativa svizzera, poiché la Svizzera non fa parte della Comunità europea e la legge locale potrebbe influenzare la decisione. La situazione resta in fase di valutazione, in attesa di eventuali sviluppi legali e procedurali.

L’Unione europea è pronta a costituirsi parte civile nel procedimento contro i responsabili del rogo di Crans Montana del 31 dicembre, ma bisognerà vedere se la legge in vigore in Svizzera, paese che non fa parte della Comunità, lo consentirà. E’ la risposta che la Commissione ha dato dopo le sollecitazioni pervenute dal nostro governo. La nota Ue. La Commissione Europea, in linea generale, “può partecipare ai procedimenti giudiziari nazionali solo quando devono essere rappresentati interessi o diritti previsti o derivanti dai trattati dell’Ue, e in ogni caso alle condizioni che regolano l’ammissione ai procedimenti giudiziari ai sensi del diritto nazionale pertinente”, che nel caso della strage di Crans Montana è quello svizzero. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Rogo di Crans Montana, l’Unione europea sarà parte civile solo se la legge svizzera lo permetterà Leggi anche: Crans-Montana, Mantovano: «Chiesto alla Commissione europea di costituirsi parte civile» Leggi anche: Crans Montana, l’ambasciatore italiano in Svizzera: “Ragazzi pensavano che rogo fosse parte di uno spettacolo” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Rogo di Capodanno a Crans-Montana, l’autopsia sul 16enne Minghetti: “Morto per asfissia” - È stata effettuata oggi, al Policlinico Gemelli di Roma, l' autopsia di Riccardi Minghetti, il 16enne morto nel rogo divampato la notte di capodanno a Crans- tg.la7.it

“Svizzeri irrigiditi e frettolosi per la nostra presenza”, il sopralluogo degli inviati italiani e i dubbi sulle indagini sul rogo di Crans-Montana - Interrogativi sulla gestione della sicurezza e sulla trasparenza delle indagini svizzere dopo la tragedia che ha causato 40 vittime ... ilfattoquotidiano.it

“Una palla di fuoco è salita lungo le scale”, “Tutti si calpestavano”: i racconti dei sopravvissuti ai pm svizzeri del rogo di Crans Montana - Le testimonianze di chi è sopravvissuto all'incendio del bar Le Costellation a Crans- ilfattoquotidiano.it

Il Papa riceve le famiglie delle vittime del rogo a Crans-Montana x.com

È morto nel rogo della notte di Capodanno a Crans-Montana L’autopsia sul corpo del sedicenne romano morto nel rogo della notte di Capodanno ha iniziato a chiarire alcuni elementi cruciali - facebook.com facebook

