A Crans-Montana, le autorità hanno stabilito una cauzione di 400.000 franchi svizzeri per i proprietari di Le Constellation, coinvolti nel rogo di Capodanno. La misura mira a garantire la loro presenza durante le indagini, mentre proseguono le discussioni sulle responsabilità dell’incendio. La vicenda ha acceso un dibattito pubblico sulla sicurezza e le eventuali colpe dei proprietari, in un contesto di crescente attenzione alle normative edilizie e alla prevenzione degli incendi.

Fissata la cauzione per i proprietari de Le Constellation. Una cauzione da 400mila franchi svizzeri, 200mila a testa, per ottenere la libertà. È la richiesta avanzata dalla Procura generale di Sion nei confronti di Jacques Moretti e Jessica Moretti, proprietari del locale Le Constellation, teatro del devastante incendio di Capodanno costato la vita a 40 persone e che ha provocato 116 feriti. A rivelarlo è la televisione svizzera RTS. Ora la decisione spetta al Tribunale delle misure coercitive. I due coniugi sono accusati di omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo. Attualmente Jacques Moretti si trova in carcere, mentre la moglie è sottoposta a misure cautelari: obbligo di firma e divieto di espatrio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Rogo di Capodanno a Crans-Montana, cauzione da 400mila franchi per i Moretti mentre esplode lo scontro sulle responsabilità

Leggi anche: Crans-Montana, per i coniugi Moretti chiesta cauzione da 400mila franchi

Leggi anche: Crans-Montana, per coniugi Moretti chiesta cauzione da 400mila franchi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Crans-Montana, il Comune: 'Dal 2020 nessun controllo nel locale'; Crans-Montana, cosa ci insegna la strage di Capodanno sulla prevenzione degli incendi e sulla sicurezza; Crans-Montana, l'inchiesta si allarga ai mancati controlli. Convalidato l'arresto di Jacques Moretti; Feriti nell'incendio di Crans-Montana, Bertolaso: Due ragazzi molto gravi, prossime 48 ore decisive.

Rogo di Capodanno a Crans-Montana, l’autopsia sul 16enne Minghetti: “Morto per asfissia” - È stata effettuata oggi, al Policlinico Gemelli di Roma, l' autopsia di Riccardi Minghetti, il 16enne morto nel rogo divampato la notte di capodanno a Crans- tg.la7.it