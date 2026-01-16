Robinho ha ottenuto uno sconto di 160 giorni sulla sua condanna grazie a una valutazione di buona condotta, secondo quanto deciso dal giudice di pace di San Paolo. Nonostante questa riduzione, all'ex calciatore brasiliano rimangono ancora circa sette anni di carcere da scontare. La decisione rappresenta un passo verso un possibile alleggerimento della pena, ma non modifica la durata complessiva della condanna ancora in corso.

Robinho potrà lasciare il carcere con qualche mese di anticipo. Il giudice di pace di San Paolo ha concesso all’ex attaccante brasiliano una riduzione di pena di 160 giorni, dopo aver approvato formalmente la richiesta presentata dalla difesa. La legge brasiliana prevede questo tipo di beneficio e non lo considera un provvedimento eccezionale. L’ex giocatore di Milan e Real Madrid sta scontando una condanna a nove anni (è al secondo anno) per lo stupro di gruppo avvenuto in una discoteca di Milano nel 2013. Nonostante lo sconto ottenuto, Robinho dovrà restare in carcere ancora a lungo: gli rimangono circa sette anni di detenzione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Robinho ottiene 160 giorni di sconto per buona condotta, ma gli restano ancora 7 anni di carcere

