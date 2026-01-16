Ritrovata Berta la cucciola di San Bernardo che si era smarrita
La polizia locale di Montemurlo ha rintracciato Berta, la cucciola di San Bernardo smarrita, dopo che era stata segnalata nei pressi di via Garigliano a Oste. L’intervento ha permesso di riunire l’animale con i suoi proprietari, mettendo fine a una ricerca iniziata con preoccupazione. Questa operazione dimostra l’efficacia delle attività di tutela e soccorso degli animali condotte sul territorio.
Montemurlo (Prato), 16 gennaio 2026 – Operazione insolita per la polizia locale di Montemurlo che questa mattina ha ricevuto la segnalazione di un cane che, da solo, si aggirava nella zona di via Garigliano a Oste. La pattuglia di servizio sul territorio è intervenuta tempestivamente ma il recupero non è stato immediato: l'animale ha dato vita a una serie di "inseguimenti" e piccoli spostamenti prima di essere definitivamente intercettato e messo in sicurezza dagli agenti. Berta, questo il nome del cucciolo, un esemplare di San Bernardo di pochi mesi, è apparso in buone condizioni di salute, sebbene visibilmente smarrito. 🔗 Leggi su Lanazione.it
