La polizia locale di Montemurlo ha rintracciato Berta, la cucciola di San Bernardo smarrita, dopo che era stata segnalata nei pressi di via Garigliano a Oste. L’intervento ha permesso di riunire l’animale con i suoi proprietari, mettendo fine a una ricerca iniziata con preoccupazione. Questa operazione dimostra l’efficacia delle attività di tutela e soccorso degli animali condotte sul territorio.

Montemurlo (Prato), 16 gennaio 2026 – Operazione insolita per la polizia locale di Montemurlo che questa mattina ha ricevuto la segnalazione di un cane che, da solo, si aggirava nella zona di via Garigliano a Oste. La pattuglia di servizio sul territorio è intervenuta tempestivamente ma il recupero non è stato immediato: l'animale ha dato vita a una serie di "inseguimenti" e piccoli spostamenti prima di essere definitivamente intercettato e messo in sicurezza dagli agenti. Berta, questo il nome del cucciolo, un esemplare di San Bernardo di pochi mesi, è apparso in buone condizioni di salute, sebbene visibilmente smarrito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ritrovata Berta, la cucciola di San Bernardo che si era smarrita

Leggi anche: Dopo l’avvelenamento, la vita che rinasce: una cucciola salvata a San Giorgio la Molara

Leggi anche: Scontro mortale a Roma, il dolore del padre di Beatrice Bellucci: "Era la mia cucciola, prudente e solare"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La polizia locale di Montemurlo ritrova Berta, cucciolo di San Bernardo - Operazione insolita per la polizia locale di Montemurlo che questa mattina ha ricevuto la segnalazione di un cane che, da solo, si aggirava nella zona di ... gonews.it