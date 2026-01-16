Ritorno choc Tonali arriva l’annuncio | Sta spingendo

Dopo il rinnovo con il Newcastle fino al 2029, Sandro Tonali torna al centro dell’attenzione con nuove indiscrezioni di calciomercato. Le voci suggeriscono che il centrocampista stia spingendo per un ritorno in Italia, alimentando le discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Restano da aspettare aggiornamenti ufficiali per comprendere le future mosse dell’ex Milan e del club inglese.

