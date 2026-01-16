Ritorno choc Tonali arriva l’annuncio | Sta spingendo
Dopo il rinnovo con il Newcastle fino al 2029, Sandro Tonali torna al centro dell’attenzione con nuove indiscrezioni di calciomercato. Le voci suggeriscono che il centrocampista stia spingendo per un ritorno in Italia, alimentando le discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Restano da aspettare aggiornamenti ufficiali per comprendere le future mosse dell’ex Milan e del club inglese.
Tre mesi fa l’ex Milan ha rinnovato il contratto col Newcastle fino a giugno 2029 Le ultime indiscrezioni di calciomercato hanno Tonali tra i protagonisti. “Sta spingendo per tornare”, la notizia lanciata da ‘Sport Mediaset’ sul centrocampista della Nazionale attualmente al Newcastle e, come noto, rimasto legatissimo al Milan. Non ha mai nascosto la sua fede per il ‘Diavolo’, col quale ha vinto uno Scudetto nella stagione 20212022. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Tre mesi fa ha rinnovato il suo contratto coi ‘Magpies’ fino a giugno 2029, con opzione per il 2030. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Leggi anche: Colpo di scena in Ucraina, arriva l’annuncio choc: “Si è dimesso”
Leggi anche: Tonali Newcastle, rinnovo fino al 2029 con gli ingles: arriva l’annuncio di Howe che gela i sogni di quel top club di Serie A
Il Ritorno del ROMANTICO. . Choc in Italia: c'è stata una.. Altro... - facebook.com facebook
#Matic, il ritorno all'Olimpico dopo l'addio choc per "colpa" di Pinto #romasassuolo x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.