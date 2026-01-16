Rita De Crescenzo al Grande Fratello Vip? L' indiscrezione fa impazzire i fan
Rita De Crescenzo potrebbe entrare nel cast del Grande Fratello Vip 2026. La notizia, già diffusa tra i follower, ha suscitato grande interesse tra gli appassionati del programma. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma l’indiscrezione alimenta le discussioni e le aspettative sui prossimi sviluppi del reality.
Rita De Crescenzo potrebbe far parte del cast dell'edizione 2026 del Grande Fratello Vip. Il suo nome sta circolando già da diversi giorni e i suoi follower sognano il suo ingresso nella casa più spiata d'Italia. Il suo nome sta circolando insieme ad altri dettagli. Ad esempio, alla conduzione dovrebbe approdare Ilary Blasi, con Selvaggia Lucarelli come possibile opinionista. Ma cosa c'è di vero? Al momento non ci sono ufficialità e quello che è considerato un rumors sembra essere destinato a restare tale. Alcune persone vicine alla tiktoker partenopea, infatti, hanno negato ogni tipo di coinvolgimento e contatti in vista della nuova edizione del programma in onda su Canale 5. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: “Ilary Blasi confermata al Grande Fratello Vip”. E c’è anche Rita De Crescenzo
Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026: Rita De Crescenzo nel cast!
Grande Fratello Vip, Ilary Blasi con Selvaggia Lucarelli: prima ufficialità e una concorrente che scatenerà il caos; Nessuna trattativa tra il Grande Fratello e Rita De Crescenzo: la tiktoker non sta per entrare nella Casa; “Ilary Blasi confermata al Grande Fratello Vip”. E c’è anche Rita De Crescenzo; Ilary Blasi, trattativa chiusa per il Grande Fratello Vip. E spunta Rita De Crescenzo.
Rita De Crescenzo concorrente al Grande Fratello Vip? L’indiscrezione - Rita De Crescenzo potrebbe varcare la porta rossa nella prossima edizione ... dire.it
Grande Fratello Vip, Ilary Blasi con Selvaggia Lucarelli: prima ufficialità e una concorrente che scatenerà il caos - Stando alle ultime indiscrezioni la trattativa per portare la giudice di Ballando a Mediaset sarebbe a buon punto: contatti anche con Rita De Crescenzo ... libero.it
Rita De Crescenzo al Grande Fratello Vip: la scelta della produzione - Leggi le ultime informazioni sul Grande Fratello Vip e il possibile ingresso di Rita De Crescenzo nel cast di quest'anno. mondotv24.it
Non c’è alcuna trattativa in corso tra Rita De Crescenzo e il Grande Fratello Vip, l’edizione in partenza a marzo che potrebbe riportare alla conduzione Ilary Blasi…” Nelle ultime ore si è diffuso rapidamente il rumor secondo cui Rita De Crescenzo sarebbe stat - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.