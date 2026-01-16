‘Rip Khamenei’ a Milano è apparso un murale che raffigura Trump seduto su una lapide

A Milano, il 16 gennaio, è stato realizzato un nuovo murale dallo street artist Alexsandro Palombo. L’opera raffigura Donald Trump seduto su una lapide, creando un’immagine che invita alla riflessione. Questa rappresentazione si inserisce nel contesto artistico urbano, contribuendo al dibattito pubblico attraverso un linguaggio visivo diretto e sobrio.

È apparso questa mattina, 16 gennaio, un nuovo murale firmato dallo street artist Alexsandro Palombo che ritrae il presidente statunitense Donald Trump. Il titolo dell'opera è ‘Miga-Make Iran great again’, uno dei claim utilizzati dai manifestanti che nei giorni scorsi hanno presidiato il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

