Rinnovo Spalletti la dirigenza bianconera a lavoro per estendere il contratto dell’ex Napoli I dettagli

La Juventus lavora al rinnovo del contratto di Luciano Spalletti, attuale allenatore della squadra. La dirigenza bianconera ha avviato le trattative per prolungare l’accordo, considerando l’importanza dell’allenatore toscano nel progetto tecnico. Si stanno definendo i dettagli per formalizzare il prolungamento, in modo da consolidare la stabilità della panchina. La decisione rappresenta un passo strategico per il futuro della squadra e il percorso stagionale.

Rinnovo Spalletti, accelerata per il prolungamento del tecnico di Certaldo. I dettagli dell’operazione in casa Juventus. Il momento d’oro della Juventus non si misura solo con i risultati sul campo, ma anche con la solidità delle fondamenta che la società sta gettando per il futuro. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il clima alla Continassa è di estrema fiducia: l’arrivo di Luciano Spalletti ha trasformato la squadra, e la dirigenza ha deciso di non perdere tempo. Rinnovo Spalletti, i dettagli dell’operazione. Il rinnovo del tecnico toscano è diventato un vero “cavallo di battaglia”: si lavora alacremente per estendere l’attuale accordo (in scadenza a giugno 2026) fino al 2028. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rinnovo Spalletti, la dirigenza bianconera a lavoro per estendere il contratto dell’ex Napoli. I dettagli Leggi anche: Lucca Juve, contatto diretto tra l’agente e la dirigenza bianconera! Può lasciare il Napoli a gennaio a queste condizioni: tutti i dettagli Leggi anche: Spalletti Juve, svolta nel futuro del tecnico: in agenda un incontro con la dirigenza per la fumata bianca sul rinnovo. Tutti i dettagli La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Juventus-Spalletti, corsa al rinnovo: si punta al 2028. Poi tutto sul ritorno di Federico Chiesa; La Juventus pensa al rinnovo di Spalletti: i motivi che hanno convinto la società bianconera; Media punti da Scudetto per Spalletti alla Juve: si pensa al rinnovo fino al 2028; Juve, Tudor spalanca le porte al rinnovo di Spalletti: ecco perché.... Juventus, procede spedita la trattativa per il rinnovo di Spalletti: firma in tempi brevi - La Juventus vuole blindare Spalletti che sta riportando in alto la squadra e come rivelato da Romano il rinnovo sembra essere vicino ... it.blastingnews.com

Juventus-McKennie, il rinnovo obbligatorio: su di lui l'Atletico e i club di Premier, serve l'aumento - Come riporta Sportmediaset, la dirigenza bianconera avrebbe deciso di accelerare sul rinnovo ... tuttojuve.com

Rinnovo Spalletti: Fabrizio Romano tranquillizza tutti sul futuro del tecnico della Juventus - Per il giornalista è solo questione di tempo Il futuro della Juventus sembra avere un unico, solido punto ... juventusnews24.com

La #Juventus sta lavorando al rinnovo del contratto di #McKennie! Il centrocampista in poco tempo é diventato uno dei fedelissimi di Spalletti! [ @CorSport] x.com

Il rinnovo di Weston #McKennie dovrebbe rappresentare una priorità strategica per la società, soprattutto alla luce del lavoro svolto da Luciano #Spalletti, sempre più meritevole di continuità tecnica. Il tecnico ha più volte evidenziato l’importanza del centr - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.