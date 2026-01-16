Rinaldi | Che notte al Maradona Se gioco domenica? Chiedetelo a Cuesta

Dopo una partita intensa al Maradona, Rinaldi ha condiviso emozioni e riflessioni. Interrogato sulla sua presenza in campo domenica, ha risposto con un sorriso, invitando a chiedere a Cuesta. Tra i momenti più significativi, l'abbraccio con i compagni a fine partita rimarrà impresso, testimonianza di un clima di squadra solido e compatto. Un episodio che rende ancora più speciale un match che sarà ricordato per molto tempo.

«La cosa che mi ha stupito di più è probabilmente, oltre alla partita che mi porterò negli anni avanti, l'abbraccio con i compagni a fine partita. Quando arrivi a inizio anno, come un portiere dalla Serie C, non ti aspetti questo affetto, questo essere voluto bene all'interno di un gruppo ed è un.

