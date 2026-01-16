Rimpatriato 22enne straniero era già stato espulso altre due volte dalla Questura di Viterbo

Un cittadino tunisino di 22 anni, già espulso due volte dalla Questura di Viterbo, è stato rimpatriato nell’ambito di un’operazione mirata a contrastare l’immigrazione clandestina. L’intervento si inserisce in un più ampio quadro di controlli condotti dalle forze dell’ordine per garantire il rispetto delle norme sull’immigrazione e la sicurezza pubblica.

