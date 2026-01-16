Rimpatriato 22enne straniero era già stato espulso altre due volte dalla Questura di Viterbo
Un cittadino tunisino di 22 anni, già espulso due volte dalla Questura di Viterbo, è stato rimpatriato nell’ambito di un’operazione mirata a contrastare l’immigrazione clandestina. L’intervento si inserisce in un più ampio quadro di controlli condotti dalle forze dell’ordine per garantire il rispetto delle norme sull’immigrazione e la sicurezza pubblica.
Immigrazione clandestina, rimpatriato cittadino tunisino di 22 anni. L'operazione della Questura di Viterbo, che abbiamo già raccontato, nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto dell’immigrazione clandestina, ha portato alla misura.Lo straniero era stato rintracciato nel capoluogo, in via. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
