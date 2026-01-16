Rimini rafforza le politiche per i giovani | 90 mila euro per prevenire disagio e dispersione scolastica

Il Comune di Rimini ha destinato 90 mila euro per rafforzare le politiche rivolte ai giovani, con l’obiettivo di prevenire disagio e dispersione scolastica. Questo intervento mira a sostenere le scuole del territorio e a promuovere un ambiente più inclusivo e sicuro per gli adolescenti, consolidando l’impegno amministrativo nel favorire il benessere e il successo dei giovani.

Il Comune di Rimini consolida il proprio impegno a favore degli adolescenti con un nuovo intervento rivolto alle scuole del territorio. Nell’ambito del Programma Attuativo Annuale 2025 prende avvio il progetto “Nuove generazioni, nuovi bisogni, nuove strategie di intervento”, che mette a. 🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

