Rimini rafforza le politiche per i giovani | 90 mila euro per prevenire disagio e dispersione scolastica

Il Comune di Rimini ha destinato 90 mila euro per rafforzare le politiche rivolte ai giovani, con l’obiettivo di prevenire disagio e dispersione scolastica. Questo intervento mira a sostenere le scuole del territorio e a promuovere un ambiente più inclusivo e sicuro per gli adolescenti, consolidando l’impegno amministrativo nel favorire il benessere e il successo dei giovani.

Tre milioni per i giovani e la cultura. Nuovo spazio tra arte e comunità - Oltre 3 milioni di euro per dare vita a uno spazio multifunzionale dedicato ai giovani: è il cuore del progetto "DesTEENazione, Desideri in azione", che prenderà forma a Rimini entro la fine del 2026

Fino a 3.500 euro per progetto: Rimini sostiene le iniziative giovanili con un bando - È online da alcuni giorni, per la città di Rimini, la seconda edizione dell'Avviso pubblico dedicato all'assegnazione di contributi economici per la realizzazione di progetti promossi da associazioni

