Rigopiano Vignarelli | Aspettiamo giustizia

Nove anni dopo la tragedia di Rigopiano, il dolore e la richiesta di giustizia rimangono vivi. La memoria di quanto accaduto continua a suscitare riflessioni e speranze di risposte concrete, affinché simili tragedie non si ripetano. In questo contesto, Rigopiano Vignarelli sottolinea l'importanza di affrontare le responsabilità e di mantenere alta l’attenzione su un evento che ha profondamente segnato molte vite.

Sono passati nove anni da Rigopiano ma il tempo non ha cancellato il dolore né placato la sete di giustizia. Nove anni da quando una valanga travolse l’hotel di Farindola, causando la morte di 29 persone. Tra loro c’erano anche Marco Vagnarelli, 44 anni, di Castignano, e la sua compagna Paola Tomassini, di Montalto, in vacanza per pochi giorni. Da allora i familiari attendono ancora la verità. Fulvio Vagnarelli, fratello di Marco, non ha mai smesso di lottare. Fulvio, dopo nove anni che sentimento prevale? "C’è tanta amarezza. Oltre alla tristezza. Il tempo passa, ma il dolore resta intatto. Anzi, ogni giorno diventa più difficile andare avanti, perché non c’è ancora una verità definitiva". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rigopiano Vignarelli: "Aspettiamo giustizia" Leggi anche: Il comitato vittime di Rigopiano sul processo d'appello bis: "Non ci aspettiamo miracoli ma il loro ricordo merita giustizia" Leggi anche: Rigopiano, perché secondo il pg c'è tempo fino al 18 gennaio 2032 per fare giustizia Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Rigopiano, cominciato a Perugia il processo d'appello bis per la strage - In un'aula affollata dai parenti delle vittime è cominciato a Perugia il processo d'appello bis per la strage di Rigopiano, l'hotel in Abruzzo travolto il 18 gennaio del 2017 da una valanga sotto la ... ilmattino.it Comitato vittime Rigopiano, il loro ricordo merita giustizia - "Non ci aspettiamo miracoli ma dopo nove anni abbiamo ancora la speranza che la morte dei nostri cari non venga trattata come un incidente senza responsabilità. ansa.it Rigopiano, perché secondo il pg c'è tempo fino al 18 gennaio 2032 per fare giustizia - Ne è convinto Paolo Barlucchi, sostituto procuratore di Perugia, che nel processo ... quotidiano.net

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.