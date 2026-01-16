Rigassificatore Piombino | Consiglio Toscana approva la mozione per il trasferimento il sindaco di Savona si oppone | Governo blocchi l' iter

Il consiglio della Toscana ha approvato una mozione per il trasferimento del rigassificatore di Piombino, mentre il sindaco di Savona si oppone e chiede al governo di bloccare l’iter. La questione riguarda la possibile movimentazione della nave Snam Italis LNG (ex Golar Tundra), riaccendendo il dibattito sulla localizzazione e le implicazioni ambientali del progetto.

Dopo la richiesta di proroga da parte di Snam, la Regione spinge per dare seguito agli accordi mentre il comune ligure, considerata la possibile destinazione della Italis al largo di Vado, chiama nuovamente in causa l'esecutivo Torna ad accendersi lo scontro sul rigassificatore di Piombino e l'eventuale trasferimento in altra sede della nave Snam Italis Lng (ex Golar Tundra. A seguito della richiesta di proproga da parte del colosso energetico proprietario del terminale per mantenere la nave ormeggiata nelo scalo della Val di Cornia, la Regione Toscana si è espressa in modo netto opponendosi alle istanze Snam, rivendicando gli accordi iniziali circa una permanenza massima di tre anni e approvando una mozione non solo per lo spostamento dell'impianto di rigassificazione ma anche per la realizzazione delle opere di compensazione mai effettuate.

Beffa a Piombino: il rigassificatore resterà oltre luglio (se e quando se ne andrà non si sa) - Snam ha chiesto la proroga, il ministero non ha alternative. corrierefiorentino.corriere.it

Rigassificatore, il sindaco di Savona Russo: “Manca ancora la parola fine, perché questa deve esprimerla la Presidenza del Consiglio” - La battaglia contro l'installazione dell'impianto ha visto una vera e propria mobilitazione popolare, di cittadini, comitati e sindaci del territorio ... savonanews.it

Il presidente toscano Giani e il sindaco Ferrari non ci stanno, e chiedono che il rigassificatore lasci Piombino: "Banchina necessaria al polo siderurgico: il Governo pensi ad altra destinazione" - facebook.com facebook

Snam chiede la proroga del rigassificatore a Piombino, ma Giani e Pd si oppongono: le banchine devono servire alla siderurgia e alla reindustrializzazione. Contrario solo Confindustria. La decisione spetta ora al governo. tinyurl.com/4jtdwrzx x.com

