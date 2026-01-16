Rifiuti | chiusa con esito positivo conferenza servizi su termovalorizzatore Roma

È stata conclusa con esito positivo la conferenza di servizi relativa al termovalorizzatore di Roma. Le autorità del Campidoglio hanno stabilito 11 condizioni ambientali e 97 prescrizioni, volte a garantire il rispetto delle normative e la corretta realizzazione dell’impianto. La fase successiva prevede un monitoraggio accurato da parte degli enti competenti, per assicurare l’adeguatezza e la conformità del progetto.

L'introduzione di ben 11 condizioni ambientali e di 97 prescrizioni, come spiegano le autorità del Campidoglio, ha l'obiettivo di rafforzare l'impianto progettuale, la cui esecuzione sarà oggetto di attenta verifica da parte di tutti gli enti preposti per competenza. Una parte significativa delle prescrizioni dovrà essere recepita durante la fase di progettazione esecutiva, la quale sarà conclusa dal proponente entro i prossimi 30 giorni. Altre indicazioni, invece, riguarderanno la fase di gestione dell'impianto, assicurando così un monitoraggio costante e puntuale delle operazioni. Il nuovo polo impiantistico, che sarà denominato "Parco delle risorse circolari", andrà a completare, insieme ai due biodigestori destinati al trattamento dell'organico e ai due impianti per il riciclo di carta e plastica, il nuovo sistema integrato di gestione dei rifiuti di Roma.

