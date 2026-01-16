Rifiuti Ato Centro al bivio | differenziata record ma mancano gli impianti per chiudere il cerchio
La Toscana centrale si distingue per l’elevato livello di raccolta differenziata, dimostrando un impegno importante nella gestione dei rifiuti. Tuttavia, la carenza di impianti di trattamento adeguati rappresenta un ostacolo per completare il ciclo di smaltimento in modo efficace. La situazione di Ato Centro evidenzia la necessità di sviluppare infrastrutture per sostenere e migliorare ulteriormente le pratiche di riciclo e gestione dei rifiuti nella regione.
SCANDICCI – La Toscana centrale si guarda allo specchio. L’immagine che ne esce è quella di un territorio virtuoso, capace di differenziare come pochi, ma ancora incompleto. Manca l’ultimo miglio: quello dell’autonomia impiantistica. È questo il cuore del confronto andato in scena ieri al Castello dell’Acciaiolo. L’Ato Toscana Centro ha riunito sindaci, tecnici e parti sociali per gettare le basi del nuovo Piano d’Ambito. Non è un semplice documento burocratico. È la mappa che deciderà come gestiremo i rifiuti da qui al 2035 tra Firenze, Prato e Pistoia. I numeri, illustrati dal direttore generale Dario Baldini, raccontano due verità. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
