Rievocazione Sant' Antonio Abate a Santa Maria De Cryptis

In occasione della festa di Sant'Antonio Abate, patrono degli animali e del mondo contadino, l'associazione Villa Reale, in collaborazione con la parrocchia Santa Maria dei Cryptis e il coro folkloristico teatino diretto dal maestro Gianluca Moresco, organizza una rievocazione che celebra le tradizioni locali e il patrimonio culturale della comunità.

In occasione della festa di Sant'Antonio Abate, patrono degli animali e del mondo contadino, l'associazione Villa Reale organizza un evento in collaborazione con la parrocchia Santa Maria dei Cryptis e al coro folkloristico teatino diretto dal maestro Gianluca Moresco. Sabato 17 gennaio, dalle 19, spazio ai tradizionali canti popolari con la rievocazione del Santo e la distribuzione di prodotti tipici locali intorno ai fuochi, negli spazi della chiesa di Santa Maria de Cryptis. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Chiesa di Santa Maria del Perpetuo Soccorso, i bambini della Scuola Sant’Antonio ne raccontano la storia Leggi anche: Portone ristrutturato per la Parrocchia Santa Maria del Bosco: un dono che nasce dalla Festa di Sant’Antonio Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. A Saronno si rinnova la tradizione della Festa di Sant’Antonio: tutto il programma; Saronno: al via la Festa Di Sant’Antonio Abate; Rievocazione del Sant’Antonio, a Petacciato la tradizione cresce: saranno 4 i gruppi folkloristici; Su Olone 2026 a Siniscola: ecco il programma completo del 16 gennaio 2026!. Rievocazione Sant'Antonio Abate a Santa Maria De Cryptis - In occasione della festa di Sant'Antonio Abate, patrono degli animali e del mondo contadino, l'associazione Villa Reale organizza un evento in collaborazione con la parrocchia Santa Maria dei Cryptis ... chietitoday.it Sant'Antonio abate: la storia - Le terre della nostra fertile pianura, in attesa dei nuovi raccolti, si preparano e si ritrovano unite, ancora una volta, nel segno della tradizione, della fede, del folclore e ... cremonaoggi.it

Sant’Antonio Abate: la leggenda del fuoco e i falò da vedere con i bambini - Guida ai falò del 17 gennaio 2026 e ai fuochi più belli da vedere in famiglia tra magia e tradizione. nostrofiglio.it

Mercoledì 14 gennaio si è nuovamente svolta, dopo un anno di pausa, la rievocazione dell'antica Festa di Sant'Alberto, anche nonostante l'emergenza climatica procurata dalla neve caduta nel giorno dell'Epifania. Ci siamo quindi ritrovati in pochi a Poggio Pi - facebook.com facebook

FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE A SARONNO: LA PHOTOGALLERY DELLA DICIASSETTESIMA EDIZIONE DELLA RIEVOCAZIONE STORICA x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.