La discussione sulla riduzione delle liste d’attesa in Toscana si intensifica, con Fratelli d’Italia che propone di adottare il modello Piemonte, prevedendo visite ed esami anche in orari serali e nel fine settimana. La giunta regionale risponde alle richieste, mentre FdI chiede chiarezza sui numeri e sulle misure attuate. La questione rimane centrale nel panorama sanitario toscano, con l’obiettivo di migliorare l’accesso alle cure per i cittadini.

Botta e risposta, fra giunta e FdI, sulle misure per ridurre le liste d’attesa in Toscana. Mercoledì, i consiglieri di Fratelli d’Italia avevano chiesto di "adottare il modello Piemonte, con visite, esami e interventi anche di sera e nel weekend". Ieri, la replica dell’assessora Monia Monni (foto a sinistra). "In Toscana si fa così da tempo – ha detto – e di sabato contiamo maggiori volumi del Piemonte". La giunta toscana evidenzia che "da gennaio a novembre 2025 sono state prenotate 239.977 prestazioni dalle 18 a mezzanotte. Altre 22.639 il sabato, mentre la domenica è riservata a prestazioni ambulatoriali in urgenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ridurre le liste d’attesa: "In Toscana già al lavoro di sera e nel week end". FdI: "Monni dica i numeri"

