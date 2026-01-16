Ridurre le liste d’attesa | In Toscana già al lavoro di sera e nel week end FdI | Monni dica i numeri

Botta e risposta, fra giunta e FdI, sulle misure per ridurre le liste d’attesa in Toscana. Mercoledì, i consiglieri di Fratelli d’Italia avevano chiesto di "adottare il modello Piemonte, con visite, esami e interventi anche di sera e nel weekend". Ieri, la replica dell’assessora Monia Monni (foto a sinistra). "In Toscana si fa così da tempo – ha detto – e di sabato contiamo maggiori volumi del Piemonte". La giunta toscana evidenzia che "da gennaio a novembre 2025 sono state prenotate 239.977 prestazioni dalle 18 a mezzanotte. Altre 22.639 il sabato, mentre la domenica è riservata a prestazioni ambulatoriali in urgenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

