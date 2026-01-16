riducono la pena a 9 anni per stupro di gruppo

Nel 2022, Robinho è stato condannato in Italia a nove anni di reclusione per stupro di gruppo, un episodio avvenuto nel 2013 in Francia. Recentemente, si è deciso di ridurre la pena a questa durata, sollevando discussioni e riflessioni sul sistema giudiziario e sui procedimenti penali. Questa decisione rappresenta un nuovo sviluppo nel caso che coinvolge il noto ex calciatore e il suo procedimento legale.

2026-01-16 09:39:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano! Robinho calciatore del Real Madrid dal 2005 al 2008, è scontando una pena detentiva di 9 anni dopo essere stato condannato nel 2022 in Italia per a stupro di gruppo commesso nel Paese transalpino nel 2013. L’ex calciatore, 41 anni, ha ricevuto la bella notizia dal Tribunale di San Paolo ha accolto la richiesta di riduzione della pena in 160 giorni. ROBINHO Robinho Avrebbe scontato la pena nel marzo 2033 e, con la riduzione, Potrebbe essere rilasciato dal carcere alla fine del 2032. Robinho ha ottenuto una riduzione di pena di 160 giorni grazie al lavoro e agli studi in carcere. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

