Reza Pahlavi | Tornerò in Iran per garantire la transizione

Reza Pahlavi, figlio dell’ultimo scià di Persia, ha annunciato il suo ritorno in Iran per contribuire alla transizione verso un governo democratico. Durante una conferenza stampa a Washington, ha sottolineato di essere l’unico in grado di garantire un percorso di cambiamento nel paese. La sua presenza rappresenta un possibile punto di riferimento nel panorama politico iraniano, in un momento di crescente attivismo e tensione nella regione.

"Tornerò in Iran perché sono l'unico che può garantire la transizione verso un governo democratico". Lo ha annunciato il figlio maggiore dell'ultimo scià di Persia, Reza Pahlavi, nel corso di una conferenza stampa a Washington. "Il regime cadrà" ha sostenuto Reza Pahlavi.

Trump: "Se il popolo iraniano accetterà la leadership di #Pahlavi, di certo non mi opporrò". Trump ha fatto nuovamente riferimento al principe Reza #Pahlavi e ha affermato: "Sembra una brava persona, ma non so se il suo Paese accetterebbe la sua leadershi - facebook.com facebook

