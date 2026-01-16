Resistenza o terrorismo | a L'Aquila condannato a 5 anni e 6 mesi il palestinese Anan YaeeshIl

A L’Aquila, la Corte d’Assise ha condannato Anan Yaeesh a 5 anni e 6 mesi per terrorismo, mentre gli altri due imputati sono stati assolti. La sentenza si inserisce nel quadro di un procedimento giudiziario che ha coinvolto più persone e ha affrontato questioni legate alla sicurezza e alla lotta contro il terrorismo. La decisione evidenzia la complessità delle indagini e delle valutazioni legali nel contesto di situazioni di minaccia alla sicurezza pubblica.

La Corte d’Assise dell’Aquila ha condannato Anan Yaeesh a 5 anni e 6 mesi per terrorismo. Assolti gli altri due imputati. Tensioni in aula e proteste fuori dal tribunale. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Il caso di Anan Yaeesh arriva a sentenza. Tra accuse di terrorismo e scelte di resistenza.

resistenza terrorismo aquila condannatoIl palestinese Anan Yaeesh condannato per terrorismo a L’Aquila. Assolti gli altri imputati - La Corte d'assise ha inflitto 5 anni e mezzo a Anan Yaeesh per finanziamento a gruppi armati. ilfattoquotidiano.it

