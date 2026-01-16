Resident Evil Requiem | tutte le novità dello Showcase con gameplay inedito dettagli su Leon e Grace e tanto altro

Il recente Resident Evil Showcase ha presentato importanti aggiornamenti su Resident Evil Requiem, offrendo un'anteprima di gameplay inedito e approfondimenti sui personaggi di Leon e Grace. L’evento ha fornito dettagli sulle caratteristiche e le novità del titolo, suscitando interesse tra i fan e gli appassionati di questa saga. Di seguito, analizziamo i principali contenuti e le informazioni condivise durante l’evento.

Il nuovo Resident Evil Showcase ha finalmente acceso i riflettori su Resident Evil Requiem, mostrando gameplay inedito e chiarendo diversi aspetti chiave del progetto. L’evento, interamente dedicato al gioco, ha puntato soprattutto sulle differenze tra i due protagonisti e sulle nuove meccaniche di gioco, con Capcom che ha confermato l’ambizione di rinnovare la formula senza rinnegare le radici della serie e tra azione, horror e mistero, Requiem si prepara a essere uno degli episodi più particolari degli ultimi anni. Inoltre non sono mancati dettagli sul lato commerciale, ma il cuore dello Showcase è stato il gameplay. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Resident Evil Requiem: tutte le novità dello Showcase con gameplay inedito, dettagli su Leon e Grace e tanto altro Leggi anche: Resident Evil Showcase, Capcom annunciata data e ora del nuovo evento su Resident Evil Requiem Leggi anche: Resident Evil Showcase annunciato da Capcom, sarà incentrato su Resident Evil Requiem Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Resident Evil Requiem, su Amazon in preordine ad un prezzo scontato; Le nuove sequenze di gameplay di Resident Evil Requiem sono un mix di terrore e azione; Resident Evil Requiem nasce dal desiderio dei fan di proseguire la storia principale della serie; Resident Evil Showcase | Tutte le novità su Requiem. Resident Evil Requiem: Il nuovo gameplay rivela una rivoluzione per il survival horror — ecco tutte le novità - Il Resident Evil Showcase del 15 gennaio 2026 ha svelato nuovi dettagli su Resident Evil Requiem, confermando che il titolo — in uscita il 27 febbraio 2026 su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e ... q-gin.info

