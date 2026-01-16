In Iran, il regime richiede pagamenti alle famiglie delle vittime delle proteste per poter riottenere i propri cari. Questa pratica, che trattiene i corpi fino al pagamento, rappresenta un’ulteriore forma di repressione e violazione dei diritti umani. La situazione evidenzia le criticità del sistema e le ingiustizie ancora presenti nel paese.

Le autorità iraniane chiedono ingenti somme di denaro alle famiglie delle persone uccise durante le proteste perché possano riavere i loro corpi da seppellire. Diverse fonti hanno riferito al servizio in farsi della BBC che i cadaveri sono trattenuti in obitori e ospedali e che le Forze di sicurezza li restituiscono ai parenti solo dietro pagamento. Sono almeno 2.435 le morti accertate durante le oltre due settimane di proteste in tutto il Paese. Una famiglia nella città settentrionale di Rasht ha dichiarato alla BBC che le Forze di sicurezza hanno chiesto 700 milioni di toman (circa 4.300 euro) per la restituzione del corpo del loro parente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Repressione in Iran, cadaveri trattenuti fino al pagamento. L'ultima vergogna del regime

Leggi anche: Tajani: “In Iran inaccettabile repressione violenta del regime”

Leggi anche: Iran nel caos. Sanguinosa repressione del regime contro i manifestanti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Iran, l'ultima vergogna del regime: famiglie costrette a pagare per riavere i corpi dei manifestanti uccisi - Le autorità iraniane chiedono ingenti somme di denaro alle famiglie delle persone uccise durante le proteste perché possano riavere i ... iltempo.it