Replica La Promessa in streaming puntata 16 gennaio 2026 | Video Mediaset

Oggi, venerdì 16 gennaio 2026, torna in streaming su Mediaset una nuova puntata di La Promessa. La soap spagnola prosegue con la sua narrazione, questa volta segnando l’uscita di Manuel. Segui gli sviluppi della storia e resta aggiornato sugli eventi dei personaggi attraverso il video disponibile online.

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 16 gennaio 2026 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Manuel se n’è andato. La sua partenza è un altro duro colpo per i De Luján, che non sanno che, in realtà, è più vicino di quanto pensino. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

