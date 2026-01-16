Replica La forza di una donna 2 in streaming puntata del 16 gennaio | Video Mediaset
Oggi, 16 gennaio, va in onda su Mediaset la puntata di
Nuovo appuntamento oggi – venerdì 16 gennaio – con la soap turca La forza di una donna ( Kad?n ). Nella puntata odierna sentendosi non gradita in casa, Sirin minaccia di togliersi la vita. Enver è quindi costretto a persuaderla a rimanere per la festa. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
