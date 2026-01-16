Regolarizzi il conto con bonifici urgenti o ci saranno problemi | era una truffa
Recenti truffe hanno sfruttato telefonate ingannevoli che minacciavano di problemi finanziari se non si effettuavano bonifici urgenti. Due anziani, ascoltando i segnali di allerta e mantenendo un atteggiamento cauto, hanno evitato di cadere nella trappola. Questo episodio sottolinea l'importanza di verificare sempre le richieste di denaro e di non lasciarsi ingannare da comunicazioni sospette.
Due telefonate diverse, lo stesso copione. E una scelta fondamentale: non fidarsi. Nel tirolese, all’inizio di novembre, due anziani di 70 e 72 anni hanno evitato di perdere migliaia di euro grazie a un dubbio che li ha spinti a fare la cosa giusta.Il tentato raggiroI sedicenti carabinieri al. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche: “Movimenti sospetti sul conto corrente”? Macché! Era una truffa da 4.000 euro
Leggi anche: Convinta a fare bonifici per 16mila euro, ma è una truffa: la minicar non arriva
“Regolarizzi il conto con bonifici urgenti o ci saranno problemi”: era una truffa.
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.