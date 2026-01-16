Regolarizzi il conto con bonifici urgenti o ci saranno problemi | era una truffa

Recenti truffe hanno sfruttato telefonate ingannevoli che minacciavano di problemi finanziari se non si effettuavano bonifici urgenti. Due anziani, ascoltando i segnali di allerta e mantenendo un atteggiamento cauto, hanno evitato di cadere nella trappola. Questo episodio sottolinea l'importanza di verificare sempre le richieste di denaro e di non lasciarsi ingannare da comunicazioni sospette.

