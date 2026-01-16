Regno Unito, famiglie contro Tik Tok per la morte dei figli

In Regno Unito, cinque famiglie hanno avviato una denuncia contro TikTok, accusando la piattaforma di aver contribuito alla morte dei loro figli a causa di sfide pericolose condivise online. La vicenda solleva importanti questioni sulla responsabilità dei social media e sulla sicurezza dei giovani utenti in ambienti digitali sempre più infiltrati nelle loro vite quotidiane.

