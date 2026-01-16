Regime al verde | milioni di dollari stanno uscendo dall' Iran Leadership in fuga

Il regime iraniano sta attraversando una fase di instabilità, con milioni di dollari in uscita e una crescente fuga di leader e funzionari. Nel contesto delle tensioni internazionali e delle attese di un possibile intervento statunitense, si sono verificati anche episodi di violenza, come la morte di un cittadino canadese in Iran. Questi eventi evidenziano le difficoltà e le tensioni politiche che attraversano il Paese in un momento di forte incertezza.

Mentre il mondo attende l'attacco degli Stati Uniti contro l'Iran, un cittadino canadese è morto nel Paese per mano del regime. A ucciderlo, durante le proteste, sarebbero state le forze di sicurezza degli ayatollah. Un evento che, secondo alcuni analisti, potrebbe influire sulle decisioni di Donald Trump. Ma parlando con Nbc News, il presidente Usa ha chiarito che usando la minaccia di un intervento in Iran «abbiamo salvato molte vite ieri». E rispetto ad una possibile azione militare ha risposto: «Non ve lo dirò». In tutto questo, secondo alcune fonti, mercoledì gli Stati Uniti avrebbero annullato un attacco contro l'Iran all'ultimo minuto.

