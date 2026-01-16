Regalano un milione a un ente che non esiste lo scherzo riuscito in Sicilia dell’ex Iena La Vardera | Perché ho proposto una supercazzola
In Sicilia, un emendamento fittizio ha ricevuto il sostegno di 26 tra i 60 deputati presenti in aula, destinando un milione di fondi pubblici a un ente inesistente. L’episodio, ideato dall’ex Iena Ismaele La Vardera, ha suscitato riflessioni sulla trasparenza e la gestione delle risorse pubbliche. Questa vicenda evidenzia l’importanza di un’attenta verifica delle proposte legislative e delle procedure di approvazione.
Un milione di fondi pubblici è stato destinato a un emendamento “fake”. È successo in Sicilia, dove su 60 deputati presenti in aula all’Assemblea regionale, 26 hanno votato a favore di un emendamento che includeva anche una norma fittizia ideata dal deputato Ismaele La Vardera. I voti contrari sono stati 14, mentre gli altri parlamentari non si sono espressi. Tra i sì figurano anche quelli di tre deputati del Pd e di due di Sud chiama Nord. La cosiddetta norma-trappola prevedeva lo stanziamento di un milione di euro per Comuni con una forma giuridica inesistente. L’emendamento è stato presentato dal leader del movimento Controcorrente, ex inviato de Le Iene, con l’obiettivo di dimostrare quanto sia facile e quanto spesso avvenga con superficialità l’approvazione delle leggi in Sicilia. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Sicilia, emendamento ‘supercazzola’: l’assessore Dagnino chiarisce e attacca Ismaele La Vardera
Leggi anche: “Una supercazzola è diventata legge”: la Sicilia ha finanziato con un milione di euro il… nulla. L’inchiesta di Piazzapulita (La7)
Regalano un milione a un ente che non esiste, lo scherzo riuscito in Sicilia dell’ex Iena La Vardera: «Perché ho proposto una “supercazzola”» - La trovata dell'ex Iena, oggi anche lui eletto all'Assemblea siciliana: perché lo ha fatto ... open.online
Un milione di firme per la Palestina! Oggi a Bruxelles abbiamo lanciato la raccolta firme per una proposta di legge europea che sospenda il trattato di associazione tra UE e Israele. Perché lo abbiamo detto in ogni modo possibile. Noi non siamo e non saremo - facebook.com facebook
Leghisti che finanziano altri leghisti. #Salvini e #Giorgetti regalano 3 milioni aggiuntivi per il prossimo biennio a #Ram,società in house del #Mit nel settore logistica,in mano a #DavideBordoni,coordinatore della #Lega nel Lazio e consigliere ministeriale dello x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.