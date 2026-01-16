Regalano un milione a un ente che non esiste lo scherzo riuscito in Sicilia dell’ex Iena La Vardera | Perché ho proposto una supercazzola

In Sicilia, un emendamento fittizio ha ricevuto il sostegno di 26 tra i 60 deputati presenti in aula, destinando un milione di fondi pubblici a un ente inesistente. L’episodio, ideato dall’ex Iena Ismaele La Vardera, ha suscitato riflessioni sulla trasparenza e la gestione delle risorse pubbliche. Questa vicenda evidenzia l’importanza di un’attenta verifica delle proposte legislative e delle procedure di approvazione.

Un milione di fondi pubblici è stato destinato a un emendamento “fake”. È successo in Sicilia, dove su 60 deputati presenti in aula all’Assemblea regionale, 26 hanno votato a favore di un emendamento che includeva anche una norma fittizia ideata dal deputato Ismaele La Vardera. I voti contrari sono stati 14, mentre gli altri parlamentari non si sono espressi. Tra i sì figurano anche quelli di tre deputati del Pd e di due di Sud chiama Nord. La cosiddetta norma-trappola prevedeva lo stanziamento di un milione di euro per Comuni con una forma giuridica inesistente. L’emendamento è stato presentato dal leader del movimento Controcorrente, ex inviato de Le Iene, con l’obiettivo di dimostrare quanto sia facile e quanto spesso avvenga con superficialità l’approvazione delle leggi in Sicilia. 🔗 Leggi su Open.online

