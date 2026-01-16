Referendum giustizia in Campania 41.000 firme fino a oggi

In Campania, le firme raccolte per il referendum sulla riforma della magistratura hanno raggiunto quasi 41.000 adesioni. Questa cifra testimonia l'interesse e l'impegno dei cittadini sul tema, che rimane al centro del dibattito pubblico e istituzionale. La raccolta firme prosegue, contribuendo a definire il percorso democratico volto a riformare il sistema giudiziario.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono arrivate a quasi 41.000 le firme in Campania per il referendum sulla riforma della magistratura. Pochi minuti prima delle 21 di stasera, il contatore era a 40.984 (16.811 donne, 24.173 uomini), sul totale nazionale di 529.807. Come noto, ne occorreva almeno mezzo milione. Ma raggiunta la soglia, la petizione continua. La consultazione confermativa della legge costituzionale resta fissata, per adesso, alle date del 22 e 23 marzo. Ma il 27 gennaio il Tar si pronuncerà sul ricorso presentato dal 'comitato dei 15' contro la decisione del governo: l'obiettivo è ottenere la posticipazione del Referendum.

