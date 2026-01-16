Referendum di marzo la Rai blocca le ospitate esterne dei suoi giornalisti

Da tivvusia.com 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 14 gennaio, la Rai ha emanato una circolare firmata da Giampaolo Rossi, che vieta agli ospiti esterni tra i giornalisti dell’emittente di partecipare a programmi riguardanti le consultazioni referendarie del 22-23 marzo 2026. La decisione ha suscitato discussioni nel mondo dell’informazione, sollevando interrogativi sulla libertà di copertura mediatica in vista del prossimo referendum.

È datata 14 gennaio la circolare Rai che sta facendo discutere il mondo dell’informazione. Il documento porta la firma dell’amministratore delegato Giampaolo Rossi e ha come oggetto le “Consultazioni referendarie 22-23 marzo 2026”, la data stabilita nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri. Poche righe, ma dal contenuto netto: durante tutto il periodo di applicazione della normativa sulla par condicio viene sospesa la possibilità, per il personale Rai giornalistico e non, di partecipare a trasmissioni televisive o radiofoniche di emittenti concorrenti. La comunicazione richiama le procedure aziendali di autorizzazione e invita le strutture competenti a far rispettare rigorosamente la disposizione. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

referendum di marzo la rai blocca le ospitate esterne dei suoi giornalisti

© Tivvusia.com - Referendum di marzo, la Rai blocca le ospitate esterne dei suoi giornalisti

Leggi anche: In vista del referendum del 22 e 23 marzo “si sospende la possibilità di partecipazione del personale Rai (giornalisti e non) a trasmissioni di Emittenti concorrenti”: la circolare senza precedenti e le reazioni

Leggi anche: Referendum a marzo, ma il fronte del "no" inizia la battaglia dei manifesti

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

referendum marzo rai bloccaReferendum, Rai vieta ai dipendenti di partecipare a trasmissioni concorrenti. La polemica su Ranucci al comitato del No - Come è successo anche in occasione dell’ultima consultazione referendaria di giugno 2025, viale Mazzini impone ai dipendenti di non prendere parte in trasmissioni concorrenti. editorialedomani.it

referendum marzo rai bloccaIn vista del referendum del 22 e 23 marzo “si sospende la possibilità di partecipazione del personale Rai (giornalisti e non) a trasmissioni di Emittenti concorrenti”: la ... - Polemica per la circolare firmata da Rossi che sospende la partecipazione del personale Rai a trasmissioni di altre emittenti ... ilfattoquotidiano.it

referendum marzo rai bloccaRai, faida sindacale sul referendum. E Ranucci va dal No. Il caso del permesso - Poi l'editto su Cerno Esistono coincidenze che pesano più delle dichiarazioni. msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.