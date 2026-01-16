Il 14 gennaio, la Rai ha emanato una circolare firmata da Giampaolo Rossi, che vieta agli ospiti esterni tra i giornalisti dell’emittente di partecipare a programmi riguardanti le consultazioni referendarie del 22-23 marzo 2026. La decisione ha suscitato discussioni nel mondo dell’informazione, sollevando interrogativi sulla libertà di copertura mediatica in vista del prossimo referendum.

È datata 14 gennaio la circolare Rai che sta facendo discutere il mondo dell’informazione. Il documento porta la firma dell’amministratore delegato Giampaolo Rossi e ha come oggetto le “Consultazioni referendarie 22-23 marzo 2026”, la data stabilita nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri. Poche righe, ma dal contenuto netto: durante tutto il periodo di applicazione della normativa sulla par condicio viene sospesa la possibilità, per il personale Rai giornalistico e non, di partecipare a trasmissioni televisive o radiofoniche di emittenti concorrenti. La comunicazione richiama le procedure aziendali di autorizzazione e invita le strutture competenti a far rispettare rigorosamente la disposizione. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Referendum di marzo, la Rai blocca le ospitate esterne dei suoi giornalisti

Leggi anche: In vista del referendum del 22 e 23 marzo “si sospende la possibilità di partecipazione del personale Rai (giornalisti e non) a trasmissioni di Emittenti concorrenti”: la circolare senza precedenti e le reazioni

Leggi anche: Referendum a marzo, ma il fronte del "no" inizia la battaglia dei manifesti

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Referendum, Rai vieta ai dipendenti di partecipare a trasmissioni concorrenti. La polemica su Ranucci al comitato del No - Come è successo anche in occasione dell’ultima consultazione referendaria di giugno 2025, viale Mazzini impone ai dipendenti di non prendere parte in trasmissioni concorrenti. editorialedomani.it