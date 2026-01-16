Referendum di marzo la Rai blocca le ospitate esterne dei suoi giornalisti
Il 14 gennaio, la Rai ha emanato una circolare firmata da Giampaolo Rossi, che vieta agli ospiti esterni tra i giornalisti dell’emittente di partecipare a programmi riguardanti le consultazioni referendarie del 22-23 marzo 2026. La decisione ha suscitato discussioni nel mondo dell’informazione, sollevando interrogativi sulla libertà di copertura mediatica in vista del prossimo referendum.
È datata 14 gennaio la circolare Rai che sta facendo discutere il mondo dell’informazione. Il documento porta la firma dell’amministratore delegato Giampaolo Rossi e ha come oggetto le “Consultazioni referendarie 22-23 marzo 2026”, la data stabilita nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri. Poche righe, ma dal contenuto netto: durante tutto il periodo di applicazione della normativa sulla par condicio viene sospesa la possibilità, per il personale Rai giornalistico e non, di partecipare a trasmissioni televisive o radiofoniche di emittenti concorrenti. La comunicazione richiama le procedure aziendali di autorizzazione e invita le strutture competenti a far rispettare rigorosamente la disposizione. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
