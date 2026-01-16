Recrudescenza criminale in città i muscoli dell' amministrazione dopo l' omicidio Moretti | Niente arretramenti

Dopo l’omicidio di Alessandro Moretti in via Sant’Antonio, le autorità locali confermano l’impegno a mantenere alta la sicurezza urbana. La sindaca Episcopo e l’assessore De Santis hanno ribadito che non ci saranno passi indietro di fronte alla recrudescenza della criminalità, sottolineando la volontà di rafforzare le misure di prevenzione e tutela nella città.

