Recrudescenza criminale in città i muscoli dell' amministrazione dopo l' omicidio Moretti | Niente arretramenti

Da foggiatoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’omicidio di Alessandro Moretti in via Sant’Antonio, le autorità locali confermano l’impegno a mantenere alta la sicurezza urbana. La sindaca Episcopo e l’assessore De Santis hanno ribadito che non ci saranno passi indietro di fronte alla recrudescenza della criminalità, sottolineando la volontà di rafforzare le misure di prevenzione e tutela nella città.

La sindaca Maria Aida Episcopo e l'assessore alla Sicurezza Giulio De Santis, hanato il grave accadimento avvenuto giovedì 15 gennaio in via Sant'Antonio, quando è stato assassinato Alessandro Moretti, nipote 34enne del boss. “Un segnale preoccupante della recrudescenza del fenomeno. 🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Assalti ai bancomat e recrudescenza criminale: "La Puglia ha bisogno di uomini"

Leggi anche: Assalti ai bancomat e recrudescenza criminale: Siap chiede con urgenza più poliziotti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.