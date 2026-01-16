Réclame | il nuovo album che smaschera il fascino del falso

Il nuovo album della band romana, intitolato “RÉCLAME”, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 16 gennaio 2026. Si tratta del terzo concept album del gruppo, che affronta il tema del fascino del falso. Un’opera che invita a riflettere sulla percezione e sulla realtà, presentando un sound ricercato e atmosfere coinvolgenti.

* Cosa: Esce “RÉCLAME”, il terzo concept album della band romana. * Dove e Quando: Su tutte le piattaforme digitali da venerdì 16 gennaio 2026. * Perché: Un viaggio musicale che critica la società dell’apparenza per riscoprire la bellezza dell’autenticità. Il 2026 musicale si apre con una domanda provocatoria che risuona forte nelle strade della Capitale: è possibile vivere davvero in un mondo che sembra un enorme set pubblicitario? A porre il quesito sono i Réclame, la band romana guidata da Marco Fiore e dai fratelli Roia, che venerdì 16 gennaio torna sulle scene con il terzo album in studio, intitolato, non a caso, “RÉCLAME”. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Réclame: il nuovo album che smaschera il fascino del falso Leggi anche: Mara Sattei annuncia il nuovo album “Che me ne faccio del tempo” Leggi anche: Gio Evan presenta il nuovo album “L’eleganza del mango” e il nuovo tour teatrale “L’affine del mondo” – Intervista Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Un nuovo logo, la stessa anima. Ancora più forte. Il nostro nuovo simbolo nasce da ciò in cui crediamo da sempre: le persone. Una croce formata da due cuori che si uniscono, perché la salute non è mai solo una questione di farmaci, ma di ascolto, empat - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.