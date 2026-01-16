Real Sociedad-Barcellona domenica 18 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Tanti gol ad Anoeta?

Domenica 18 gennaio 2026 alle ore 21:00 si disputa il match tra Real Sociedad e Barcellona, valido per la giornata di ritorno della Liga. In questa analisi vengono analizzate formazioni, quote e pronostici, con attenzione ai possibili gol e alle caratteristiche della sfida. Dopo il girone d’andata, le due squadre si preparano a un incontro che promette spettacolo, in un contesto di grande intensità a San Sebastian.

Archiviato felicemente il girone d'andata, il Barcellona inaugura domenica notte quello di ritorno, che inizierà con una sfida molto impegnativa: la capolista sarà impegnata a San Sebastian, dove troverà una Real Sociedad sicuramente rinvigorita dalla cura Matarazzo. I baschi sono reduci da un passaggio del turno in Copa del Rey davvero adrenalinico: erano sotto di.

