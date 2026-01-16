Real Madrid-Levante | formazioni statistiche e anteprima

Il prossimo incontro tra Real Madrid e Levante si presenta con alcune novità, tra cui il debutto del nuovo allenatore madridista. In questa anteprima, analizzeremo le formazioni titolari, le statistiche recenti e le principali informazioni per prepararsi alla partita, offrendo un quadro chiaro e obiettivo dell’evento. Un’occasione per approfondire gli aspetti tecnici e le aspettative relative a questa sfida di campionato.

2026-01-16 18:43:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l'ultima notizia pervenuta in redazione: Il Real Madrid affronta il Levante con il nuovo allenatore già sotto enorme pressione. Anteprima della partita. Il Real Madrid cercherà di riprendersi dall'umiliante sconfitta in Copa del Rey contro l'Albacete a metà settimana, quando ospiterà il Levante in difficoltà nella Liga. La prima partita di Alvaro Arbeloa alla guida dei Los Blancos si è rivelata un incubo, perdendo 3-2 per mano di una squadra 17esima in Segunda. Il risultato ha messo l'Arbeloa sotto pressione immediata, con il sostituto di Xabi Alonso che ha criticato per aver fatto riposare diversi fuoriclasse per lo scontro di Copa e aver schierato una squadra più giovane.

