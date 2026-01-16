Il match tra Real Betis e Villarreal, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle ore 21:00, rappresenta un appuntamento importante della Liga. Le due squadre si confrontano in una sfida che vede i valenciani, attualmente terzi in classifica, in un momento positivo, con una partita in meno rispetto agli avversari. In questa analisi troverete formazioni, quote e pronostici per un incontro di grande interesse.

Il sabato notte di Liga verrà impreziosito dalla sfida tra Real Betis e Villarreal, indiscutibilmente due realtà importanti del calcio spagnolo: i valenciani hanno disputato un girone d’andata di altissimo livello, sono terzi e hanno anche giocato una partita in meno rispetto alle avversarie. Gli andalusi sono in zona Europa e hanno come obiettivo ragionevole. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Real Betis-Villarreal (sabato 17 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Sfida ricca di fascino tra andalusi e valenciani

Pronostico Real Betis vs Villarreal – 17 Gennaio 2026 - Sabato 17 Gennaio 2026, alle 21:00, lo Stadio de La Cartuja ospita un appuntamento cruciale di La Liga: Real Betis - news-sports.it