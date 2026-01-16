Ravezzani | Il Milan è secondo non è solo culo Rabiot è un giocatore straordinario

Nel commentare la partita tra Como e Milan, Fabio Ravezzani ha sottolineato la posizione dei rossoneri in classifica, evidenziando che il secondo posto non è casuale. Ha anche elogiato le qualità di Rabiot, definendolo un giocatore straordinario. L’analisi offre spunti interessanti sulla prestazione del Milan e sui fattori che contribuiscono al suo successo in campionato.

"Fu vero culo ai posteri l'ardua sentenza". Il giornalista Fabio Ravezzani inizia così la sua analisi su 'YouTube' di QSVS della partita Como-Milan 1-3: "I detrattori, i giochisti, dicono che il Milan stato fortunato e basta. Contro il Como una buona dose di fortuna è servita. Il Como avrebbe meritato molto di più, ma ha perso". Ravezzani continua con la sua analisi e parla di due considerazioni: "La prima è che ovviamente la fortuna esiste nel calcio, spesso e volentieri determinante. L'altra considerazione da fare però è che se una squadra arriva a metà stagione e ha 43 punti non può essere soltanto fortuna. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ravezzani: “Il Milan è secondo, non è solo culo. Rabiot è un giocatore straordinario” Leggi anche: Ravezzani: “Milan, Pulisic è il vero fuoriclasse. Rabiot straordinario. Nkunku impalpabile” Leggi anche: Milan, Rabiot convocato dalla Francia? Ecco come i rossoneri intendono ‘proteggere’ il giocatore Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Milan da Scudetto? Ravezzani | Ribadisco che il Diavolo è una squadra da terzo o quarto posto. Milan Fiorentina, il commento di Ravezzani: analisi, giudizi e singoli sotto esame - Milan Fiorentina, il pareggio del Franchi riaccende il dibattito: dall’analisi di Fabio Ravezzani ai giudizi sui singoli Il pareggio per 1- milannews24.com

Ravezzani avverte: «Questi dati certificano come Inter e Milan abbiano il dovere di essere protagoniste sul mercato, e invece…» - Ravezzani, giornalista e direttore televisivo, ha commentato sul suo profilo X i dati sugli spettatori di Serie A in riferimento al mercato delle milanesi Fabio Ravezzani, giornalista e direttore tele ... milannews24.com

Ravezzani: "Scarso, è anche pernicioso. Quello che ha fatto è calcisticamente criminale" - Jashari gioca senza personalità e non propone mai un’azione brillante. msn.com

Ravezzani avverte: «Questi dati certificano come Inter e Milan abbiano il dovere di essere protagoniste sul mercato, e invece...» facebook

Ravezzani: "Tifosi chiedono solo rispetto: sul mercato Inter e Milan hanno il dovere di..." x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.