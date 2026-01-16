Ravezzani | Il Milan è secondo non è solo culo Rabiot è un giocatore straordinario

16 gen 2026

Nel commentare la partita tra Como e Milan, Fabio Ravezzani ha sottolineato la posizione dei rossoneri in classifica, evidenziando che il secondo posto non è casuale. Ha anche elogiato le qualità di Rabiot, definendolo un giocatore straordinario. L’analisi offre spunti interessanti sulla prestazione del Milan e sui fattori che contribuiscono al suo successo in campionato.

"Fu vero culo ai posteri l'ardua sentenza". Il giornalista Fabio Ravezzani inizia così la sua analisi su 'YouTube' di QSVS della partita Como-Milan 1-3: "I detrattori, i giochisti, dicono che il Milan stato fortunato e basta. Contro il Como una buona dose di fortuna è servita. Il Como avrebbe meritato molto di più, ma ha perso". Ravezzani continua con la sua analisi e parla di due considerazioni: "La prima è che ovviamente la fortuna esiste nel calcio, spesso e volentieri determinante. L'altra considerazione da fare però è che se una squadra arriva a metà stagione e ha 43 punti non può essere soltanto fortuna. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ravezzani: “Il Milan è secondo, non è solo culo. Rabiot è un giocatore straordinario”

