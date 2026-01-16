Rapinatore ucciso in provincia di Varese gli inquirenti ipotizzano la legittima difesa

Nella provincia di Varese, un rapinatore è stato ucciso durante un tentativo di furto. Le autorità della procura di Busto Arsizio stanno valutando l’ipotesi della legittima difesa come possibile causa dell’evento. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze e determinare eventuali responsabilità. La vicenda solleva questioni sulla gestione degli interventi in situazioni di emergenza e sulla legittimità delle azioni di difesa.

L’ipotesi al momento al vaglio della procura di Busto Arsizio (Varese) è quella della legittima difesa. I primi riscontri degli inquirenti sulle indagini per la rapina in un’abitazione di Lonate Pozzolo (Varese), terminata con la morte di uno dei banditi accoltellato dal proprietario, confermano l’ipotesi che Jonathan Rivolta, il 33enne che si è trovato di fronte il bandito, Adamo Massa, di 37 anni, abbia agito per legittima difesa. Il pubblico ministero Nadia Calcaterra, che coordina le indagini, ha affidato l'incarico per l’autopsia, anche se la data non è ancora stata fissata, senza iscrivere il 33enne nel registro degli indagati. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Rapinatore ucciso in provincia di Varese, gli inquirenti ipotizzano la legittima difesa Leggi anche: Rovigo, spara al rapinatore: è legittima difesa? Cosa dice la legge Leggi anche: “La difesa è sempre legittima”: anziano di Rovigo spara al rapinatore, Meloni e Salvini esultano sui Social Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Ladro ucciso con una coltellata dal padrone di casa, le reazioni: “La difesa è sempre legittima”; Ladro ucciso durante una rapina a Lonate Pozzolo, cosa sappiamo; La rapina, il ladro accoltellato, l'assalto in ospedale: cosa è successo nel Varesotto; Tentano un furto in villa ma il padrone di casa li sorprende: rapinatore accoltellato e ucciso. Rapinatore ucciso in provincia di Varese, gli inquirenti ipotizzano la legittima difesa - I primi riscontri confermano la versione del proprietario casa. gazzettadelsud.it

Rapinatore ucciso a Lonate Pozzolo, per i pm si tratta di legittima difesa - I primi riscontri confermano il racconto del proprietario di casa. altarimini.it

Ladro accoltellato durante una rapina in villa: si cercano i complici, il proprietario non è indagato - I carabinieri stanno cercando i complici di Adamo Massa, il rapinatore che è stato accoltellato durante un colpo in una villa di Lonate Pozzolo (Varese) e abbandonato fuori dall'ospedale di Magenta ... milanotoday.it

Furto in villa, rapinatore ucciso: è stata legittima difesa Ne parliamo a #4disera facebook

Rapinatore ucciso, per gli inquirenti l'ipotesi è legittima difesa. La versione del proprietario della villetta avrebbe trovato riscontri. #ANSA x.com

