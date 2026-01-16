Rapina di Lonate il cugino di Adamo Massa | Era lì per lavorare aveva due figli piccoli da crescere Ce l’hanno ammazzato

Adamo Massa, ucciso durante una rapina a Lonate Pozzolo, era presente sul luogo per motivi di lavoro. Padre di tre figli piccoli, la sua morte ha suscitato dolore e riflessioni sulla tragedia. L’incidente si è verificato mercoledì scorso, quando il proprietario della villetta ha reagito contro i ladri, causando la tragica perdita. La vicenda evidenzia le conseguenze di azioni violente e il dramma di una famiglia colpita da un evento così grave.

Lonate Pozzolo (Varese), 16 gennaio 2026 – Adamo Massa, il rapinatore ucciso mercoledì scorso a Lonate Pozzolo dal proprietario della villetta dove si era introdotto con un complice per rubare, "era lì per lavorare, lascia tre figli, non è giusto ammazzare". Lo ha riferito il cugino di Massa, intervistato dal programma Ore 14 Sera nel campo rom di Corso Unione Sovietica, periferia sud di Torino, dove la vittima risiedeva. Lonate Pozzolo, un vicino dei Rivolta: il video Dal campo rom . Adamo Massa aveva 37 anni ed era di origine sinti. Sorpreso a rubare dal proprietario di casa Jonathan Rivolta, ne è nata una colluttazione che ha portato al suo ferimento con un coltello.

