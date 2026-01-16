Ranucci e il Garante | Hanno speso 6 mila euro dal macellaio quanti sono in famiglia?

Ranucci e il Garante sollevano questioni sulla trasparenza delle spese pubbliche, evidenziando una cifra di 6 mila euro spesi presso un macellaio. La discussione si concentra sulla possibilità di interventi politici e sulle implicazioni di eventuali rinunce economiche nel settore pubblico, sollevando riflessioni sulla gestione delle risorse e sulla stabilità lavorativa degli operatori coinvolti.

«Se non ci sarà un blitz della politica, che non mi aspetto non se ne andranno mai. Tu rinunceresti a 250 mila euro all’anno per poi doverti cercare un altro lavoro?». In un’intervista a La Stampa Sigfrido Ranucci, giornalista Rai e conduttore di Report, parla dell’ inchiesta sui vertici dell’autorità Garante della privacy. «Il presidente Stanzione ha speso seimila euro dal macellaio, per portare la carne a casa sua a Salerno. Quanti sono in famiglia? La vicepresidente Feroni Cerrina, invece, ha pagato il conto dal parrucchiere», aggiunge Ranucci. Le dimissioni. «Ma, secondo me, non è questo il principale motivo per cui si dovrebbero dimettere. 🔗 Leggi su Open.online

