RAI1 | Ciao maschio sabato 17 gennaio

RAI1: "CIAO MASCHIO" Con duce Nunzia De Girolamo Ospiti: Marco Columbro, Nicola Savino e Ricky Tognazzi Sabato 17 gennaio alle 17.10 Nel 2026, i maschi, quando si parla di sentimenti, sono rimasti "Tali e quali"? Per rispondere a questa domanda, nella nuova puntata di "Ciao Maschio", condotto da Nunzia De Girolamo, in onda sabato 17 gennaio alle 17.10 si Rai 1, arriverà chi di "Tali e Quali" se ne intende, Nicola Savino. Con lui ci saranno anche Marco Columbro e Ricky Tognazzi. L'intrattenimento musicale del programma sarà come sempre affidato alle Swingeresse e ci sarà spazio anche per un nuovo rap improvvisato di Edoardo Tavassi per l'occasione intitolato "FreesTali & Quali".

Nicola Savino, il rapporto con il padre: "È stato assente, ma meraviglioso" - Savino ha ricordato un dialogo avuto con il padre poco tempo che quest’ultimo venisse a mancare: "Mi ha detto: 'Sono stato un buon padre? adnkronos.com

Nunzia De Girolamo torna con Ciao Maschio: vanità, musica e bambini protagonisti su Rai 1 - Ciao Maschio torna su Rai 1: Nunzia De Girolamo, bambini protagonisti, ospiti e musica nella prima puntata del 2026. lifestyleblog.it

G'H Bisceglie - Sabato 17 Gennaio A Cena con la Musica il Sabato Sera Dinner Show.... "The Vibe" Live Music - EcoVibes...oggi su Rai1 - "Ciao Maschio " ore 17.10 Dj Set Ninni Bellifemine - Nico De Marinis Crea con noi i tuoi ricordi più divertenti! Il G'H di Bis - facebook.com facebook

