RAI1 | Ciao maschio sabato 17 gennaio

RAI1: “CIAO MASCHIO” Con duce Nunzia De Girolamo Ospiti: Marco Columbro, Nicola Savino  e Ricky Tognazzi Sabato 17 gennaio alle 17.10   Nel 2026, i maschi, quando si parla di sentimenti, sono rimasti “Tali e quali”? Per rispondere a questa domanda, nella nuova puntata di “Ciao Maschio”, condotto da Nunzia De Girolamo, in onda sabato 17 gennaio alle 17.10 si Rai 1, arriverà chi di “Tali e Quali” se ne intende,  Nicola Savino. Con lui ci saranno anche  Marco   Columbro  e  Ricky Tognazzi. L’intrattenimento musicale del programma sarà come sempre affidato alle Swingeresse e ci sarà spazio anche per un nuovo rap improvvisato di Edoardo Tavassi per l’occasione intitolato “FreesTali & Quali”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

