Rai | Braga ' paralisi Vigilanza è un vulnus alla democrazia'

Il deputato Braga sottolinea come la paralisi della Vigilanza Rai rappresenti un problema grave per il funzionamento delle istituzioni democratiche. La mancanza di un'adeguata supervisione rischia di compromettere la trasparenza e l’efficacia del servizio pubblico radiotelevisivo, elementi fondamentali per una società democratica. È importante ristabilire un processo vigilante che garantisca equilibrio e responsabilità nel settore.

Roma, 16 gen (Adnkronos) - "La paralisi della vigilanza non può continuare: è in vero e proprio vulnus alla democrazia. E non può essere solo un problema delle opposizioni che da tempo denunciano l'utilizzo della Rai per la propaganda di governo e si battono per un servizio pubblico pluralista". Lo scrive sui social Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera. "Ci rivolgiamo ai presidenti di Camera e Senato perché sono in gioco strumenti del confronto democratico e si usa il servizio pubblico che appartiene a tutti solo per interessi di parte. Tutta aggravato dall'avvicinarsi di appuntamenti elettorali che incidono profondamente sul nostro sistema -prosegue Braga-. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Rai: Braga, 'paralisi Vigilanza è un vulnus alla democrazia' Leggi anche: Rai: Conte, 'torneremo a sollecitare presidenti Camere e Quirinale per paralisi Vigilanza' Leggi anche: Rai, l’ad Giampaolo Rossi in visita da Fratelli d’Italia alla Camera. Domani la riunione della Commissione Vigilanza su Report Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Rai, l’opposizione lancia il suo appello: “Paralisi in Vigilanza”. Rai, l’opposizione lancia il suo appello: “Paralisi in Vigilanza” - La gravità dello stallo è inoltre accentuata dall’avvicinarsi di importanti appuntamenti elettorali, in cui la mancanza di una governance di garanzia potrebbe avere impatti significativi sulla qualità ... repubblica.it

Vigilanza Rai, l'appello delle opposizioni a La Russa e Fontana: "Incontro per superare paralisi" - "La gravità dello stallo è inoltre accentuata dall’avvicinarsi di importanti appuntamenti elettorali" sottolineano Pd, M5S, Avs, Iv, Azione e +Europa in una lettera ai presidenti di Senato e Camera ... msn.com

Rai, Floridia: pronta a convocare l’ad Rossi in Vigilanza - In un evento al Senato, la presidente della bicamerale torna a parlare dello stallo in cui da oltre un anno si trova bloccata la Commissione. primaonline.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.