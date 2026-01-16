Ragazzo scomparso nel bosco della Brianza | ricerche in corso

Continuano le operazioni di ricerca per il giovane di 25 anni scomparso nel bosco di Chignolo, nel comune di Triuggio, in provincia di Monza e Brianza. Le autorità stanno impegnando risorse e personale per rintracciare il ragazzo e fare chiarezza sulla sua sparizione. La zona è soggetta a controlli e monitoraggi costanti nell’obiettivo di ritrovarlo nel più breve tempo possibile.

Proseguono senza sosta le ricerche di un giovane di 25 anni scomparso nel bosco del Chignolo, nel territorio comunale di Triuggio (Monza e Brianza). Le operazioni sono partite alle 3 di questa notte, venerdì 16 gennaio 2026, e vedono impegnate numerose squadre, tra cui i vigili del fuoco del.

- Scomparso nel nulla a 14 anni - Non si hanno più notizie da lunedì 12 gennaio. Il ragazzo è uscito di casa al mattino con l’intenzione di recarsi a scuola, ma non è mai arrivato. #veneto #minori #scomparso - facebook.com facebook

