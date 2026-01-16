Ragazzini avvistati in cima alla torre | Festeggiavano l' impresa uno era a penzoloni nel vuoto

Ragazzini avvistati in cima a una torre, uno dei quali a penzoloni nel vuoto, hanno suscitato preoccupazione tra i residenti. Come spesso accade, è necessario informare la comunità su episodi che rischiano di mettere in pericolo la sicurezza pubblica. La nostra priorità è garantire trasparenza e sensibilizzare sui comportamenti rischiosi, affinché episodi simili non si ripetano e si favorisca un ambiente più sicuro per tutti.

"Come troppo spesso accade, mi trovo ancora una volta a dover comunicare ai cittadini un episodio estremamente spiacevole e potenzialmente molto pericoloso". Lo scrive Andrea Maggio, ex assessore di Cassina de' Pecchi e referente di Uniti per Cassina, a corredo di una foto: un gruppo di ragazzini in cima alla torre Nokia nel Comune del Milanese. La foto, spiega, gli è stata segnalata da un conoscente che gli ha raccontato che i giovani sono riusciti a raggiungere la vetta della torre perché la porta era aperta. "Alcuni di loro sono stati visti urlare, cantare e festeggiare per l'altezza raggiunta, come se si trattasse di una sfida o di un gioco - spiega Maggio -.

